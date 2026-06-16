



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر مخابرات منطقه فارس گفت: مکالمه با خطوط ثابت درون شهری و برون شهری از ابتدای خردادماه رایگان است و مشترکان می‌توانند از این امکان استفاده کنند

هومان محمودی افزود: طرح توسعه شبکه فیبرنوری در فارس با سرعت ادامه دارد و تاکنون ۵۰ هزار مشترک از این خدمت بهره می‌برند و تا پنج سال آینده تمام استان فارس به شبکه فیبرنوری مجهز می‌شود

وی گفت: افزایش ۲۰ برابری سرعت اینترنت، ارتقای کیفیت مکالمه و کاهش مصرف برق از مهمترین مزایای جایگزینی سیم‌های مسی با فیبرنوری است