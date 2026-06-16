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شهرک صنفی شهدای اصناف در نزدیکی شهر کرمان برای استقرار صنوف دارای محدودیت ایجاد شده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس اتاق اصناف استان کرمان در نشست خبری به مناسبت هفته اصناف گفت: این شهرک،برای استقرار صنوف دارای محدودیت ایجاد شده و ایجاد و زمین مورد نیاز آنها به صورت اقساطی و با قیمت صنعتی واگذار میشود.
محسن ربیعی اعلام کرد: تعمیرکاران خودروهای سبک نیز از گروههایی هستند که در این شهرک صنفی تخصصی مستقر خواهند شد.
وی ادامه داد:همچنین شهرک سنگ به خارج از محدوده شهری منتقل و استقرار آن در محدوده آرامستان جدید است و این اقدام براساس درخواست صنف مربوطه و برای ساماندهی بهتر فعالیتها انجام خواهد شد.
رییس اتاق اصناف با تشریح برنامههای هفته اصناف گفت: اجرای پویش نذر خون، دیدار با مددجویان، دیدار با خانواده معظم شهدا و برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی متنوع از جمله مهمترین برنامههای پیشبینی شده برای هفته اصناف امسال است.
وی از افتتاح خانه هلال، بهسازی ساختمان اتاق اصناف، راهاندازی نخستین ایستگاه آتشنشانی بازار و اهدای ۱۰ دستگاه آبسردکن به عنوان بخشی از اقدامات انجامشده نام برد.
رئیس اتاق اصناف کرمان از ارائه خدمات بیمه تکمیلی به واحدهای صنفی استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری شرکتهای بیمه در حال اجراست.
ربیعی با تأکید بر ضرورت شفافیت قیمتها در بازار، افزود: «همه واحدهای صنفی موظف به درج قیمت کالاها و خدمات خود هستند و رعایت این موضوع از سوی بازرسان رصد میشود.
رئیس اتاق اصناف کرمان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق شمارههای ۳۲۲۱۲۳ و ۳۲۲۳۰۱۲۴ به اتاق اصناف اطلاع دهند.