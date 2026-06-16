به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس اتاق اصناف استان کرمان در نشست خبری به مناسبت هفته اصناف گفت: این شهرک،برای استقرار صنوف دارای محدودیت‌ ایجاد شده و ایجاد و زمین مورد نیاز آنها به صورت اقساطی و با قیمت صنعتی واگذار می‌شود.

محسن ربیعی اعلام کرد: تعمیرکاران خودرو‌های سبک نیز از گروه‌هایی هستند که در این شهرک صنفی تخصصی مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد:همچنین شهرک سنگ به خارج از محدوده شهری منتقل و استقرار آن در محدوده آرامستان جدید است و این اقدام براساس درخواست صنف مربوطه و برای ساماندهی بهتر فعالیت‌ها انجام خواهد شد.

رییس اتاق اصناف با تشریح برنامه‌های هفته اصناف گفت: اجرای پویش نذر خون، دیدار با مددجویان، دیدار با خانواده معظم شهدا و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع از جمله مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده برای هفته اصناف امسال است.

وی از افتتاح خانه هلال، بهسازی ساختمان اتاق اصناف، راه‌اندازی نخستین ایستگاه آتش‌نشانی بازار و اهدای ۱۰ دستگاه آب‌سردکن به عنوان بخشی از اقدامات انجام‌شده نام برد.

رئیس اتاق اصناف کرمان از ارائه خدمات بیمه تکمیلی به واحد‌های صنفی استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری شرکت‌های بیمه در حال اجراست.

ربیعی با تأکید بر ضرورت شفافیت قیمت‌ها در بازار، افزود: «همه واحد‌های صنفی موظف به درج قیمت کالا‌ها و خدمات خود هستند و رعایت این موضوع از سوی بازرسان رصد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف کرمان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق شماره‌های ۳۲۲۱۲۳ و ۳۲۲۳۰۱۲۴ به اتاق اصناف اطلاع دهند.