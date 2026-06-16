مسئولان استان ایلام بر لزوم ارتقای آگاهی عمومی، استفاده از اسناد رسمی، پرهیز از قولنامه‌های عادی و بی‌توجهی به پیامک‌های نامعتبر برای پیشگیری از جرائم و کلاهبرداری‌ها تأکید کردند.

خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام به گزارش؛‌ در نشست کمیسیون پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی استان، بر ضرورت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی در حوزه ثبت اسناد و کاهش زمینه‌های وقوع جرم تأکید شد.

«احمد کرمی» استانداری ایلام در این جلسه با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح در حوزه ثبت اسناد، بر نقش مؤثر رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در آگاه‌سازی عموم مردم تأکید کرد و خواستار انجام اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی مستمر در این زمینه شدند.

همچنین «آذرمنش» معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با تأکید بر ضرورت صیانت از اسناد اداری، به دستگاه‌های اجرایی در خصوص رعایت الزامات و حفاظت از اسناد رسمی تذکرات لازم را ارائه کرد.

در ادامه، «معتمدی» معاون ثبت اسناد و املاک استان از شهروندان خواست از امضای قولنامه‌های عادی و دست‌نویس خودداری کرده و برای انجام معاملات و تنظیم اسناد، از ظرفیت‌های قانونی و اسناد رسمی استفاده کنند تا از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

«عباس پور» مدیرکل امور مالیاتی استان نیز با هشدار نسبت به پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری‌های احتمالی، از مردم خواست به پیام‌های ارسالی از شماره‌های ناشناس توجه نکنند.

وی تأکید کرد تمامی پیامک‌های رسمی سازمان امور مالیاتی تنها از سرشماره «MALIAT» (با حروف انگلیسی بزرگ) ارسال می‌شود و اطلاعات مربوط به برگ تشخیص، مطالبات قطعی و سایر خدمات مالیاتی صرفاً از طریق سامانه «MyTax» در دسترس مؤدیان قرار دارد.