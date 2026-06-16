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معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای آموزشی در آذربایجانغربی افزود: از ظرفیت بالای خیرین این استان برای تقویت زیرساختهای مدرسهسازی استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حمید شیخالاسلام، امروز در نشست شورای آموزش و پرورش آذربایجانغربی گفت: دولت نگاه ویژهای به حوزه آموزش وپرورش دارد و یکی از مهمترین اصول سیاستگذاری در این حوزه، دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع است.
وی افزود: متأسفانه درکشور آموزش را دیر آغاز کردهایم و۹۸ درصد تکرار پایههای تحصیلی ناشی از عدم حضور دانشآموزان در دوره پیشدبستانی است و این دوره باید به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی هم گفت: همه دستگاهها باید برای شناسایی، معرفی و جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل همکاری کنند تا بتوان تعداد بیشتری از دانشآموزان را آموزش داد.
رسول مقابلی یادآورشد: برای رسیدن به میانگین کشوری در سرانه فضای آموزشی، استان به۸ هزار کلاس درس نیاز دارد و باید برای رفع این کمبود، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین شود.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی هم در این نشست خاطر نشان کرد: در حال حاضر۳۷۲۴ دانشآموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی در استان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۹۰ طرح مدرسهسازی شامل ۱۶۰۰ کلاس درس در دست اجراست و برای احداث ۸ هزار کلاس درس، اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.