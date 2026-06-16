به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در ششمین روز از هفته کشاورزی بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای شیشه‌ای غرب کشور در شهرستان دیواندره مورد بازدید قرار گرفت.

گلخانه هیدروپونیک بوژانه با مساحت ۵ هکتار مجهز به فناوری‌های نوین و یکی از ۱۰ گلخانه برتر خاورمیانه در تولید محصول گوجه فرنگی است .

دوبل مجتمع ۲ هزار راسی دامپروری دربند با تولید سالن ۱۵ هزار تن شیر دیگر طرحی بود که امروز مورد بازدید مدیران جهاد کشاورزی قرار گرفت .

امروز همچنین در همایشی از فعالان نمونه بخش کشاورزی شهرستان دیواندره نیز تجلیل شد .

آغاز به کار نمایشگاه ادوات کشاورزی و خوراک دام در قالب ۲۱ غرفه از دیگر برنامه‌ای گرامی داشت هفته جهاد کشاورزی در دیواندره بود .

امروز در قروه هم سردخانه ۵ هزار تنی دو منظوره روستای کبود خانی علیا به بهره برداری رسید.

برای این واحد سردخانه که به صورت وبیناری همزمان با ده‌ها طرح در مناطق کشور افتتاح شد ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.