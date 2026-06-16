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معاون اول رئیسجمهور با صدور حکمی، دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان «رئیس کارگروه دانشگاهیان ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی» منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در حکم صادر شده از طرف دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به تعهد، شایستگی، روحیه جهادی و سوابق فرهنگی، اجتماعی و انقلابی وزیر علوم، بر ضرورت بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مردمی، نخبگانی و دانشگاهی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تأکید شده است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین در این حکم، بر نقش دانشگاهیان در تبیین گفتمان مقاومت، عزت ملی و تمدن اسلامی تأکید کرده و انعکاس شایسته پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی در سطوح ملی و بینالمللی را خواستار شده است.
در بخش دیگری از این حکم آمده است که اقدامات کارگروه دانشگاهیان باید ضمن تجلی وحدت، اقتدار و انسجام ملی، جلوهای ماندگار از وفاداری ملت ایران به آرمانهای الهی و انقلابی رهبر شهید را در منظر جهانیان به نمایش بگذارد.