معاون اول رئیس‌جمهور با صدور حکمی، دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان «رئیس کارگروه دانشگاهیان ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در حکم صادر شده از طرف دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به تعهد، شایستگی، روحیه جهادی و سوابق فرهنگی، اجتماعی و انقلابی وزیر علوم، بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های مردمی، نخبگانی و دانشگاهی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تأکید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در این حکم، بر نقش دانشگاهیان در تبیین گفتمان مقاومت، عزت ملی و تمدن اسلامی تأکید کرده و انعکاس شایسته پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی در سطوح ملی و بین‌المللی را خواستار شده است.

در بخش دیگری از این حکم آمده است که اقدامات کارگروه دانشگاهیان باید ضمن تجلی وحدت، اقتدار و انسجام ملی، جلوه‌ای ماندگار از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های الهی و انقلابی رهبر شهید را در منظر جهانیان به نمایش بگذارد.