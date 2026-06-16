معادن استان مرکزی در زمینه سنگ‌های تزئینی، خاک‌های صنعتی و حوزه کانی‌های فلزی مانند طلا، آهن، مس و روی فعلیت دارد.

استخراج طلا، مس، آهن و روی از معادن استان مرکزی

استخراج طلا، مس، آهن و روی از معادن استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی با ۷۰۰ واحد معدن و ۲۵۰ واحد صنایع معدنی یکی از استان‌های فعال کشور در این زمینه است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: استان مرکزی در حوزه سنگ‌های تزئینی، خاک‌های صنعتی و حوزه کانی‌های فلزی اعم از آهن، مس، طلا، سُرب و روی فعلیت دارد.

علی جودکی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ واحد دارای پروانه بهره برداری در حوزه معادن در استان وجود دارد که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند.

او گفت: معادن استان سال گذشته حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردند که این میزان نشان از پویایی و فعال بودن این حوزه دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه در حوزه سنگ‌های تزئینی استان مرکزی همچنان رتبه اول کشور را داراست، افزود: امیدواریم با استخراج و اکتشافات جدیدی که صورت می‌گیرد، هم در حوزه سنگ‌های تزئینی و هم در حوزه کانی‌های فلزی روند تَصاعُدی معادن استان ادامه داشته باشد.

جودکی گفت: با آزاد کردن پهنه‌ها در سال‌های گذشته و پروانه‌های اکتشاف شده، میزان ذخایر معدنی استان در حوزه کانی‌های فلزی افزایش خواهد یافت و با راه اندازی و فرآوری جدید که در حوزه‌های مس خواهیم داشت، ذخایر فرآوری مس کشور درصد قابل توجهی تغییر خواهد کرد.