وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن دفاع از رویکرد تهران در مذاکرات، تاکید کرد: مداخلات رژیم صهیونیستی بار‌ها روند دستیابی به توافق را مختل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدرضا صالحی‌امیری در گفتگو با خبرگزاری« افه اسپانیا » تاکید کرد: اگر در روند مذاکرات پایان جنگ ، دخالتی از سوی طرف‌های دیگر صورت نگیرد، دستیابی به توافق امکان‌پذیر است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ،اسرائیل را مسئول مانع‌تراشی در مسیر تلاش‌های پیشین برای پایان دادن دائم به درگیری‌ها دانست و افزود: جلوگیری از این مداخلات، که به‌طور مشخص اسرائیل مسئول آن است، به اراده ایالات متحده بستگی دارد.

صالحی‌امیری گفت: اگر دخالت دیگران در مذاکرات وجود نداشته باشد، پایان جنگ امکان‌پذیر است. همه‌چیز اکنون به اراده آمریکایی‌ها بستگی دارد که چگونه می‌خواهند این تلاش‌های بازیگران مزاحم را خنثی کنند.

صالحی‌امیری افزود: تا امروز در چندین نوبت توانسته بودیم در میز مذاکرات به نوعی توافق سیاسی اولیه دست پیدا کنیم، اما متغیری در این میان وجود دارد که نام آن رژیم صهیونیستی است؛ عاملی که در همه موارد گذشته مانع نهایی شدن توافق شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران همچنین معتقد است که «کارنامه بسیار سیاه» اسرائیل در فلسطین و لبنان نشان می‌دهد که این رژیم «هیچ ارتباطی با مفهومی به نام صلح ندارد.»

وی افزود: ایران به دنبال «صلحی پایدار» است و هر توافقی باید «تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایتی علیه سرزمین ایران» در خود داشته باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران تاکید کرد: سیاست قطعی و رسمی جمهوری اسلامی ایران، همواره بر این اصل استوار بوده که ایران نه سلاح هسته‌ای داشته است و نه علاقه‌ای به داشتن آن دارد.