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استاندار گیلان در دیدار با خانواده شهیدان قدرتالله، محمد و محمود یوسفی، گفت: خانوادههای شهدا سرمایههای معنوی نظام جمهوری اسلامی هستند و تکریم آنان وظیفهای همگانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس عصر امروز، با حضور در منزل شهیدان قدرتالله، محمد، محمود، سه شهید خانواده یوسفی، با مادر این شهدای والامقام، دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار گیلان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اقتدار امروز کشور را مرهون ایثارگری شهیدان و صبر و استقامت خانوادههای آنان به ویژه مادران و پدران شهدا دانست و گفت: خانوادههای شهدا سرمایههای معنوی نظام جمهوری اسلامی هستند و تکریم آنان وظیفهای همگانی است.
هادی حق شناس با تأکید بر جایگاه والای شهیدان یوسفی در حافظه تاریخی استان، افزود: شهیدان نماد غیرت، ایثار و پایمردی مردم گیلان در عرصههای ملی هستند و نام و یاد آنها همواره در مسیر خدمت رسانی مسئولان زنده خواهد ماند.
شهیدان محمد، قدرت الله و محمود یوسفی به ترتیب در سالهای ۱۳۶۳، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ در مناطق عملیاتی شلمچه، مریوان و اشنویه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
رهبر شهید امت در سفر خویش به گیلان در سال ۸۰، با حضور در منزل شهیدان یوسفی، با مادر این شهدا، دیدار و یک جلد قرآن کریم را به این مادر گرانقدر و دیگر اعضای خانواده هدیه کردند.
پدر این ۳ شهید هم در این دیدار، در پاسخ به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص انتظارات یا درخواست خانواده شهیدان یوسفی، در چند کلمه فقط خواستار تکمیل مسجد جامع پیربازار شدند که این مسجد با سرعت بیشتری تکمیل و امروز میعادگاه مردم مومن و نمازگزار است.