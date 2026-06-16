مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تأکید بر تداوم تأمین پایدار کالاهای اساسی، گفت: راهبرد ما موازنه‌ منطقی در بازار است تا قیمت‌ها بالا نرود و تولیدکننده و مصرف کننده ضرر نکنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرویز جعفری در گفتگو با خبرنگار رسانه ملی هفته جهاد کشاورزی را فرصتی برای معرفی و تبیین اقدامات و تلاش های همه بخش های کشاورزی در تامین امنیت غذایی مردم خواند و گفت: در دسترس بودن اقلام اساسی در ماه های گذشته نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و تولیدکنندگان در سراسر کشور است و همکاران ما نیز به‌ویژه طی چهار ماه گذشته، با تمام توان در میدان تأمین امنیت غذایی کشور حضور داشتند و با تلاش مستمر آنان، کالاهای اساسی به میزان کافی در سراسر کشور تأمین و در دسترس مردم قرار گرفت.

جعفری با اشاره به نقش برنامه‌ریزی، مدیریت منسجم و رهنمودهای وزیر جهاد کشاورزی برای پایداری بازار افزود: حتی در شرایط دشوار و روزهای جنگ نیز تولیدکنندگان و فعالان زنجیره تأمین، در کنار مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ایستادند و اجازه ندادند دسترسی مردم به مایحتاج ضروری با اختلال مواجه شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و تنظیم بازار را از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت تا سال آینده دانست و گفت: تلاش می‌کنیم کالاهای مورد نیاز مردم در زمان مناسب، به میزان کافی و با قیمت عادلانه در بازار عرضه شود، زیرا تأمین آرامش بازار و امنیت غذایی اصلی‌ترین مأموریت‌ شرکت پشتیبانی امور دام کشور است.

وی ادامه داد: در هفته‌های گذشته بازار مرغ با چالش‌هایی مواجه شد، اما شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ورود سریع، گسترده و هدفمند مرغ مورد نیاز بازار را حتی در دورترین نقاط کشور تأمین و زمینه عرضه آن با قیمت مناسب را فراهم کرد.

جعفری با بیان اینکه حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده مبنای سیاست‌های تنظیم بازار است، تصریح کرد: تلاش ما برقراری موازنه‌ای منطقی در بازار است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده متحمل زیان نشود و مصرف‌کننده نیز کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های غیرمنطقی و بالا خریداری نکند.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل بازار مرغ گفت: با عرضه مناسب مرغ منجمد در سراسر کشور و استفاده از خودروهای یخچال‌دار برای توزیع مستقیم، از افزایش بی‌رویه قیمت جلوگیری و زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به محصول با قیمت عادلانه فراهم شد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اطمینان‌بخشی به مردم خاطرنشان کرد: ذخایر و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی، به‌ویژه محصولات پروتئینی، انجام شده است و مردم در سال پیش‌رو هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین این محصولات نخواهند داشت.

جعفری تأکید کرد: تمام همکاران و فعالان این حوزه با توان مضاعف تلاش خواهند کرد تا با تأمین پایدار کالا، حفظ آرامش بازار و حمایت از تولید، رضایت و لبخند مردم را به همراه داشته باشند.