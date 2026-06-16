رئیس اداره نظارت بر طرح‌های مسکن اداره کل مسکن و شهرسازی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: ثبت‌نام مرحله دوم طرح تأمین مسکن استیجاری زوج‌های جوان موسوم به «آشیان» از امروز در حاجی اباد و دستگرد بیرجند آغاز شده است.

یساری افزود: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان باید دارای شرایطی از جمله گذشت کمتر از پنج سال از تاریخ ازدواج، نداشتن مالکیت مسکن یا زمین مسکونی در پنج سال اخیر، قرار داشتن در دهک‌های درآمدی یک تا شش، برخورداری از سابقه سکونت پنج‌ساله در محل تقاضا و داشتن فرم «ج» سبز باشند.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های مسکن اداره کل مسکن و شهرسازی استان با بیان اینکه در این طرح، مسکن اجاره‌ای با تملک راه و شهرسازی در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گیرد، افزود: زوج‌های جوان در این طرح تنها یک سوم یا یک چهارم اجاره را به دولت پرداخت می‌کنند.

به گفته وی در خراسان جنوبی ۱۰۰ واحد برای اجاره به زوج‌های جوان در استان تامین شده است.

وی گفت: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خرداد با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی اینترنتی Saman.mrud.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.