همزمان با ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن)، روز جهانی لاک‌پشت‌های دریایی، کارشناسان محیط زیست بر ضرورت حفاظت از این گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید انقراض تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما لاک‌پشت‌های دریایی از مهم‌ترین گونه‌های دریایی جهان به شمار می‌روند که نقش مهمی در حفظ تعادل زیست بوم های دریایی دارند. در حال حاضر تنها هفت گونه لاک‌پشت دریایی در جهان باقی مانده است که از این تعداد، پنج گونه در معرض تهدید انقراض قرار دارند.

کارشناسان، تخریب زیستگاه‌های تغذیه‌ای و لانه‌سازی، آلودگی دریا‌ها به‌ویژه پسماند‌های پلاستیکی و همچنین صید جانبی در فعالیت‌های شیلاتی را از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده بقای این گونه‌ها عنوان می‌کنند.

به گفته متخصصان، ویژگی‌های زیستی لاک‌پشت‌های دریایی از جمله بلوغ دیرهنگام، تلفات بالای نوزادان و مهاجرت‌های طولانی در آب‌های بین‌المللی، حفاظت از آنها را به موضوعی فراتر از مرز‌های یک کشور تبدیل کرده و نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی کرده است.

دریای عمان و سواحل شمالی خلیج فارس از مهم‌ترین زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های دریایی در منطقه محسوب می‌شوند. در آب‌های جنوبی ایران بیش از همه دو گونه «لاک‌پشت منقارعقابی» و «لاک‌پشت سبز» مشاهده می‌شود.

لاک‌پشت‌های منقارعقابی هر سال در فصل تخم‌گذاری برای لانه‌سازی به سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان مهاجرت می‌کنند، در حالی که لاک‌پشت‌های سبز در تمام طول سال در آب‌های کم‌عمق اطراف جزایر حضور داشته و از این مناطق به عنوان زیستگاه تغذیه‌ای استفاده می‌کنند.

کارشناسان محیط زیست با اشاره به تهدید زباله‌های پلاستیکی برای این گونه‌ها تأکید می‌کنند که لاک‌پشت‌های دریایی به دلیل شباهت پلاستیک‌های شناور به عروس‌های دریایی، این مواد را به اشتباه می‌بلعند که می‌تواند موجب آسیب‌های جدی یا مرگ آنها شود.

همچنین از صیادان خواسته شده است با بازبینی مستمر تور‌های صیادی، در صورت گرفتار شدن لاک‌پشت‌های دریایی، زمینه رهاسازی سریع آنها را فراهم کنند تا از خفگی و تلفات این گونه‌های ارزشمند جلوگیری شود.

متخصصان معتقدند کاهش ورود زباله‌های پلاستیکی به دریا‌ها و مشارکت جوامع محلی و صیادان در برنامه‌های حفاظتی، نقش مهمی در حفظ جمعیت لاک‌پشت‌های دریایی و جلوگیری از انقراض آنها در آب‌های کشور خواهد داشت.