به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، با نزدیک شدن به تابستان، نمودار‌های مصرف انرژی هم صعودی می‌شود. با این وجود مشارکت همگانی و رعایت توصیه‌های کارشناسی، مهمترین راهکار کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی است.

دراین شرایط مشارکت مردم در مدیریت مصرف، نقش مهمی درگذر از دوره‌های اوج مصرف و حفظ کیفیت خدمات دارد.

شرکت توانیر هم از مشترکان خواسته با راه اندازی نیروگاه‌های کوچک خورشیدی علاوه بر تولید انرژی پاک، به درآمد پایدار هم برسند.