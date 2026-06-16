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مشارکت همگانی و رعایت توصیههای کارشناسی، مهمترین راهکارکاهش مصرف و افزایش بهرهوری انرژی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، با نزدیک شدن به تابستان، نمودارهای مصرف انرژی هم صعودی میشود. با این وجود مشارکت همگانی و رعایت توصیههای کارشناسی، مهمترین راهکار کاهش مصرف و افزایش بهرهوری انرژی است.
دراین شرایط مشارکت مردم در مدیریت مصرف، نقش مهمی درگذر از دورههای اوج مصرف و حفظ کیفیت خدمات دارد.
شرکت توانیر هم از مشترکان خواسته با راه اندازی نیروگاههای کوچک خورشیدی علاوه بر تولید انرژی پاک، به درآمد پایدار هم برسند.