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معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان در سفر به اردبیل، با بازدید از مراکز نوآوری و پروژههای فناورانه، بر توسعه زیرساختهای فناوری و حمایت از زیستبوم نوآوری استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سیدمحمدجواد صدریمهر، سفر یکروزه سیدمحمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به اردبیل، با محوریت توسعه زیرساختهای فناورانه و تقویت زیستبوم نوآوری این استان، فصل جدیدی از همکاریهای ملی و استانی را در حوزه اقتصاد دانشبنیان رقم زد.
صدریمهر در ابتدای این سفر با حضور در نشست مشترک با استاندار اردبیل و رئیس پارک علم و فناوری، اولویتهای کلان زیستبوم نوآوری منطقه را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه این برنامه، وی با بازدید از طرح های عمرانی، کارگاههای نوآوری و آزمایشگاههای تخصصی پارک علم و فناوری اردبیل، از نزدیک در جریان روند توسعه زیرساختهای فناورانه استان قرار گرفت.
بخش مهمی از این بازدیدها به مراکز نوآوری اختصاص داشت؛ صدریمهر ضمن بررسی توانمندیهای مرکز نوآوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، ظرفیتهای مرکز نوآوری انیمیشن و رسانه را نیز مورد بررسی قرار داد. همچنین بازدید از نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه، فرصتی فراهم آورد تا وی از نزدیک با دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان اردبیل آشنا شود.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان در جمعبندی بازدیدهای خود، «توسعه بازار» و «تجاریسازی محصولات فناورانه» را دو رکن اساسی برای موفقیت شرکتهای دانشبنیان دانست و بر ضرورت بسترسازی برای ورود قدرتمند محصولات فناورانه استان به بازارهای ملی و بینالمللی تأکید کرد.
صدریمهر با ارزشمند توصیف کردن ظرفیتهای علمی و فناورانه استان اردبیل، بر عزم جدی معاونت علمی ریاست جمهوری برای تداوم همکاریها با استانداری و پارک علم و فناوری اردبیل تأکید و ابراز امیدواری کرد: با همافزایی ایجاد شده، مسیر توسعه فناوری و نوآوری در این استان با شتاب بیشتری پیموده شود.