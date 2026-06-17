جمعی از فرماندهان سپاه و همرزمان شهید دکتر عبدالحمید رهبر با خانواده این سردار شهید دیدار و از ایثارگری‌های این شهید والامقام تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این دیدار یاد و خاطره شهدا و به ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم گرامی داشته شد.

خانواده شهید عبدالحمید رهبر گفتند فرزندشان در مسیر دفاع از حرم، بار‌ها تا مرز شهادت پیش رفت و سرانجام همچون مولایش حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به دیدار حق شتافت.

سردار شهید عبدالحمید رهبر که علاوه بر فعالیت‌های جهادی، دانشجوی دکتری نظامی نیز بود، مسیر پرافتخاری را در نیرو‌های مسلح طی کرد. وی پس از گذراندن دوره‌های تکاوری، چتربازی و آموزش‌های ویژه، در سال ۱۳۸۲ وارد گروه توپخانه ۱۵ خرداد شد.

شهید رهبر در سال ۱۳۹۷ به جانشینی گروه موشکی ۱۵ خرداد، در سال ۱۴۰۱ به فرماندهی این گروه و در سال ۱۴۰۲ به درجه سرتیپ دومی نائل شد. این شهید بزرگوار از ابتدا به جمع مدافعان حرم پیوست و در کنار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حضور داشت و نقش بسزایی در جبهه مقاومت ایفا کرد.

شهید رهبر سرانجام در حین مأموریت‌های دفاعی، در حالی که تازه‌ترین مأموریت خود را به پایان رسانده بود، در گرمای خوزستان و در ماه مبارک رمضان به فیض شهادت نائل آمد.