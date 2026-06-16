استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش راهبردی شرکت فولاد مبارکه در حفظ زنجیره تامین صنایع کشور، خواستار افزایش سهمیه تخصیص ورق فولادی به واحدهای تولیدی استان، ایجاد امکان فروش اعتباری و تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در دیدار با سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی اظهار کرد:در شرایطی که صنایع کشور و زنجیره‌های تامین با فشار‌های متعدد مواجه هستند، نقش شرکت‌های راهبردی همچون فولاد مبارکه اصفهان در تامین پایدار مواد اولیه و حفظ تداوم تولید بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

وی افزود: استمرار همکاری فولاد مبارکه تاثیر مستقیمی بر پایداری زنجیره تامین و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید صنایع ملی دارد و این موضوع برای استان‌های صنعتی از جمله آذربایجان شرقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور در حوزه‌های تولید لوازم خانگی، خودروسازی، ماشین آلات، قوطی سازی و صنایع پایین دستی است گفت: آذربایجان شرقی به طور متوسط ماهانه حدود ۵۰۰ تن انواع ورق فولادی مصرف می‌کند که بخش عمده آن طی سال‌های گذشته از طریق شرکت فولاد مبارکه امین شده و این امر نقش تعیین کننده‌ای در حفظ تولید، اشتغال و پایداری زنجیره تامین استان داشته است.

سرمست با اشاره به محدودیت‌های زیست محیطی و موانع افزایش ظرفیت رسمی برخی واحد‌های تولیدی استان خاطرنشان کرد:بخشی از صنایع به دلیل عدم امکان اصلاح یا افزایش ظرفیت پروانه بهره برداری ناچار هستند بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا از طریق نمایندگی فولاد مبارکه در استان تامین کنند.

وی در همین راستا سه درخواست اصلی مدیریت استان را مطرح کرد و گفت: افزایش سهمیه تخصیص ورق فولادی از طریق نمایندگی رسمی فولاد مبارکه در آذربایجان شرقی، گامی موثر برای تامین پایدار نیاز واحد‌های تولیدی و جلوگیری از اختلال در روند تولید خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار فراهم شدن امکان فروش اعتباری بخشی از تولیدات فولاد مبارکه از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (LC) یا فروش مدت دار شد و افزود: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در حمایت از نقدینگی و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی استان ایفا کند.

سرمست تسریع در بررسی درخواست‌های افزایش ظرفیت واحد‌های تولیدی با حضور نمایندگان فولاد مبارکه در کمیته‌های ذیربط و تخصیص مواد اولیه متناسب با ظرفیت پروانه بهره برداری را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد.

وی با تاکید بر اهمیت راهبردی این موضوع اظهار داشت: حفظ پایداری تولید، صیانت از اشتغال و تقویت زنجیره تامین صنایع آذربایجان شرقی مستلزم توجه ویژه به این درخواست هاست و انتظار می‌رود با قید فوریت و نگاه حمایتی اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.