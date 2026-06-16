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استاندار اردبیل از انعقاد سند همکاری راهبردی توسعه کریدور گردشگری ریلی اردبیل - مشهد با استانداری خراسان رضوی خبر داد و گفت: این تفاهمنامه با مشارکت انجمنهای حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و جوامع هتلها و مراکز اقامتی این استانها با هدف توسعه گردشگری ریلی منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز سه شنبه اظهار کرد: این تفاهمنامه امروز در مشهد امضا شد و افزایش تبادلات گردشگری و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت متقابل گردشگری و توسعه گردشگری ریلی از اهداف اصلی آن است.
وی افزود: از دیگر مزایای این تفاهمنامه معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و اقتصادی و افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی۲ استان است.
استاندار اردبیل حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری را از بندهای مهم تفاهمنامه برشمرد و گفت: طراحی و اجرای بستههای سفر مشترک، جذب سرمایهگذاری و توسعه گردشگری سلامت، زیارتی و معنوی، طبیعتگردی و گردشگری فرهنگی از جمله اهداف این تفاهمنامه محسوب میشود.
استان اردبیل با برخورداری از جاذبههای گردشگری، طبیعی، تاریخی، مذهبی و اقتصادی گوناگون یکی از مقصدهای اصلی گردشگری ایران محسوب میشود و از آغاز جنگ تحمیلی سوم در مجموع میزبان بیش از ۶۰۰ هزار مسافر بوده و از این نظر جزو سه استان برتر کشور است.