هوای لرستان گرمتر میشود
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: دمای هوای لرستان در ۴۸ ساعت آینده افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز و تا اوایل هفته آینده جو منطقه آرام و پایدار پیش بینی میشود.
راضیه پیله وران افزود: در این مدت در ساعاتی شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود.
وی گفت: از روز چهارشنبه تا جمعه در ساعات بعدازظهر افزایش پوشش ابر پدیده غالب آسمان مناطق شرقی استان میباشد.
کارشناس هواشناسی لرستان ادامه داد: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه افزایش مییابند و هوا گرمتر میشود.