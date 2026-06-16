افزایش دما و وزش باد نسبتاً شدید در ایلام
کارشناس هواشناسی ایلام از وزش باد نسبتاً شدید در نواحی مرکزی و جنوبی استان و آغاز روند افزایش ۴ تا ۶ درجهای دما از فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام
؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به بررسی آخرین نقشهها و الگوهای پیشیابی هواشناسی اظهار داشت: طی امروز و فردا در نواحی مرکزی و جنوبی استان وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود و در برخی مناطق احتمال بروز پدیدههای ناشی از افزایش سرعت باد وجود دارد.
وی افزود: از فردا روند افزایش دما در استان آغاز شده و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت؛ بهطوری که دمای روزانه در سطح استان حدود ۴ تا ۶ درجه سانتیگراد افزایش مییابد.
رستمی با اشاره به تداوم هوای گرم در روزهای آینده توصیه کرد شهروندان نسبت به مدیریت مصرف انرژی و رعایت نکات بهداشتی در ساعات گرم روز توجه لازم را داشته باشند.