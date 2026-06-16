به گزارش؛‌ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار داشت: طی امروز و فردا در نواحی مرکزی و جنوبی استان وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق احتمال بروز پدیده‌های ناشی از افزایش سرعت باد وجود دارد.