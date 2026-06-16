مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت:محرم امسال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ هیئت حسینی و دسته جات به اقامه عزای سید و سالار شهیدان خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی با اشاره به عزاداری سه هزار و ۲۰۰ مورد از هیئت ها و دسته جات حسینی در شهر تبریز گفت: پیش از فرا رسیدن ایام محرم با برگزاری جلسات و همایش‌های مختلف، اطلاع رسانی لازم به خدام و متولیان هیئت ها نسبت به رعایت جدی زمان مناسب برگزاری دسته جات عزاداری در ساعات شبانه و جلوگیری از ایجاد ترافیک برای مردم در اماکن برگزاری مراسم سوگواری صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد:مراعات حقوق عمومی و پرهیز از اختلال در رفاه و آسایش شهروندان از جمله موضوعاتی است که به دلیل حق الناس بودن انتظار می‌رود دسته جات و هیئت های حسینی نسبت به رعایت آنها حساسیت لازم را داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: علاوه بر چنین مواردی به مسئولان و خادمان هیئت ها و دسته جات تذکر داده شده از بروز بدعت‌ها و انحرافاتی همچون استفاده از برخی شمایل و تمثال‌های منتسب به اهل بیت (ع) یا برگزاری مراسمی با عناوینی مثل جشن حضرت قاسم (س) و نظایر آنها که پایه و مبنای دینی ندارند اجتناب کنند.