سوسن محمدزاده افزود: با این حال صبح امروز فقط پنج سینما در مشهد بازی ایران و نیوزلند را به نمایش گذاشتند که همه بلیت‌ های این بازی به فروش رفت و با وجود اینکه بازی ساعت چهار صبح پخش شد، مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.

مدیر گروه سینمایی و سمعی - بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: در مشهد پردیس‌ های سینمایی هویزه، سیمرغ، مهر کوهسنگی، برفی، پارک بازار، ملل و سایر سینماهای استان نسبت به نمایش بازی‌ های جام جهانی فوتبال اعلام آمادگی کردند و فقط ۲ سینمای آفریقا و پردیس سینمایی اطلس تمایلی برای نمایش این بازی ها نشان ندادند.

محمدزاده افزود: هر سینما موظف است یک سالن خود را به پخش بازی‌ های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ اختصاص دهد و باقی سالن‌ ها باید به پخش فیلم اختصاص یابد.

وی شمار سینماهای خراسان رضوی را ۲۱ مورد ذکر کرد.