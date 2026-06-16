محمد سجاد حیدری، به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین و به یاد مراسم روضه رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد سجاد حیدری، به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین و به یاد مراسم روضه رهبر شهید انقلاب، شعری سروده است.

▪️ای آبروی حسینیۀ امام‌خمینی

بیا به سوی حسینیۀ امام‌خمینی

▪️ببین چگونه غم‌آوار دوری تو عزیزم

نشسته روی حسینیۀ امام‌خمینی

▪️چقدر تیر سه‌شعبه، چه‌قدر حرف نگفته

که در گلوی حسینیۀ امام‌خمینی…

▪️همین که با تو شود دفن در حریم خراسان

شد آرزوی حسینیۀ امام‌خمینی

▪️چه می‌شود که بیایی و از بهشت کنی باز

دری به روی حسینیۀ امام‌خمینی؟

▪️محرم آمده آقا بیا که روضه بگیری

دوباره توی حسینیۀ امام‌خمینی

▪️به نیّت از تو محرم، دل تمامی ایران

شده‌ست کوی حسینیۀ امام‌خمینی