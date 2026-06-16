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محمد سجاد حیدری، به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین و به یاد مراسم روضه رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد سجاد حیدری، به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین و به یاد مراسم روضه رهبر شهید انقلاب، شعری سروده است.
▪️ای آبروی حسینیۀ امامخمینی
بیا به سوی حسینیۀ امامخمینی
▪️ببین چگونه غمآوار دوری تو عزیزم
نشسته روی حسینیۀ امامخمینی
▪️چقدر تیر سهشعبه، چهقدر حرف نگفته
که در گلوی حسینیۀ امامخمینی…
▪️همین که با تو شود دفن در حریم خراسان
شد آرزوی حسینیۀ امامخمینی
▪️چه میشود که بیایی و از بهشت کنی باز
دری به روی حسینیۀ امامخمینی؟
▪️محرم آمده آقا بیا که روضه بگیری
دوباره توی حسینیۀ امامخمینی
▪️به نیّت از تو محرم، دل تمامی ایران
شدهست کوی حسینیۀ امامخمینی