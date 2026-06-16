حذف ناگهانی ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ فرامرز اختراعی رئیس سندیکای ماده تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در نشست خبری پیرامون موضوع کمبود دارو گفت: ۶۵۰ قلم ماده موثره دارویی را در کشور تولید میکنیم و ما بیش از ۷۰ درصد از مواد موثره دارویی کشور را در داخل تولید میکنیم. ما ۱۵۰ میلیون دلار ارز برای تولید بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی نیاز داریم، نیمی از ارز دارو برای سه درصد داروهای وارداتی که تولید داخل ندارند، استفاده میشود.
وی ادامه داد: بخشی از ارزها برای تامین دارو و مواد اولیه وارد شده با حداقل اسناد پیش خور میشود. ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات مواد اولیه دارویی شرکتهای داخلی صرف میشود و یک ماده اولیه دارو از یک منبع با چند قیمت متفاوت وارد میشود و همه اینها نیاز به بررسی دارد.
اختراعی گفت: اخیرا نرخ ارز ترجیحی برخی از اقلام موردنیاز صنعت مواد اولیه دارویی به طور ناگهانی و بدون هماهنگی حذف و تبدیل به نرخ توافقی شد. شاهدیم که برخی عمدا نقش مهم صنعت مواد موثره دارویی را در صنعت دارویی کشور حذف میکنند که این موجب میشود تصمیمات درستی در این حوزه گرفته نشود.
وی بیان کرد: در تمام دنیا دارو قیمت گذاری میشود، ما به التفاوت نرخ ارز داروهایی که آزاد شدهاند، به میزان کافی دیده نشده است. برخی تصمیمات ناشی از تعارض منافع است نقشههایی برای صنعت مواد اولیه دارویی وجود دارد تا این صنعت دیگر نتواند تولید کند. قرار بود سازمان غذا و دارو در زمینه تغییرات نرخ ارز ارز با صنعت مواد اولیه دارویی هماهنگ باشد، اما هیچ هماهنگی در این زمینه نشده است.
اختراعی اظهار کرد: صنعت ماده موثره به دانش وابستگی دارد و ما یکی از کشورهای برجسته دنیا در تولید مواد موثره دارویی هستیم.
وی در واکنش به تلاش برای واردات مواد اولیه از هند و چین و رفع کمبودهای دارویی گفت: ما در فرآیند حمل دچار مشکل شدیم و رفع محاصره دارویی با سفر به چین و هند مشکلش حل نمیشود، نباید مواد اولیهای که در داخل تولید میشود، وارد شود.
اختراعی درباره ناترازی انرژی گفت: چین زمانی صادرکننده نفت بود، اما حالا به دلیل صنعتی شدن واردکننده شده و ما به دلیل صنعتی شدن با مشکل کمبود در حوزه انرژی شدیم.