کهگیلویه و بویراحمد در حال‌ و هوای محرم

با آغاز ماه محرم، مردم استان کهگیلویه و بویراحمد با حضوری گسترده‌تر از گذشته در تجمعات شبانه شرکت کرده‌اند و فضای شهر‌ها رنگ و بوی عاشورا گرفته است.