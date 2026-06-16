کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین شهرستان ایوان با حضور مسئولان استانی و به صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شد.

خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام به گزارش؛‌ کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین شهرستان ایوان با حضور مسئولان استانی و به صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

«میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام بیان کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان اجرا شده و ظرفیت تولید سالانه ۳۷۳۰ تن گوشت را دارد.

وی افزود: این کشتارگاه زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر را فراهم کرده و با دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی و بانک ملی استان، وارد مدار بهره‌برداری شده است.

گفتنی است این طرح در زمینی به مساحت ۱۱ هزار و ۸۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲ هزار و ۷۰۰ متر مربع احداث شده و به عنوان یکی از طرح‌های مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های دامی منطقه محسوب می‌شود.