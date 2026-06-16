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آرد واحدهای نانوایی استان مرکزی یکی است و هنر نانوایان در پخت، کیفیت نان را در نظر مردم افزایش و کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با افزایش بیش از دو برابری قیمت نان مردم انتظار دارند با این افزایش کیفیت نان نیز افزایش یابد.
در سرکشی به چند نانوایی در اراک مردم رضایت نسبی از پخت نان دارند.
در پیرامون این سرکشی البته گلایههایی هم مطرح شد از فروش آرد دولتی به دامداریها تا نبود نانوایی با کیفیت در برخی مناطق از جمله کوی شهر صنعتی اراک، تعطیل بودن برخی نانواییها، کم وزن بودن برخی نانها و برخورد نامناسب نانوایان.
اکرم احمدی کارشناس اداره غله استان مرکزی با بیان اینکه پخت نان و کیفیت آن در بازرسیها مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد، گفت: آرد همه واحدهای نانوایی استان یکی است و تفاوتی باهم ندارد و این هنر و تلاش نانوایان است که با پخت نان با کیفیت نان خوب به مردم تحویل دهند.
فرماندار اراک با بیان اینکه نانواییها زیر ذره بین ناظران و بازسان هستند، گفت: از سویی باید کیفیت نان قابل قبول باشد برخی نانوایی حق ندارد با کم فروشی کنند.
عبدالرضا حاج علی بیگی با هشدار به آن دسته از نانوایانی که قاچاق آرد انجام میدهند، گفت: ناظری مخصوص با حکم قضایی از دادستان با رصد نانواییها و دامداریها برای ارسال هر گونه آرد به دامداریها پرونده تشکیل داده و آن واحد تعطیل میشود.
او با اشاره به فعالیت حدود ۵۰۰ نانوایی در شهرستان اراک گفت: بیش از ۳۰۰ نانوایی بازرسی و رصد شده است که علاوه بر اینکه در اکثر نانواها وضعیت پخت قابل قبول نبوده است برای متخلفان پرونده تشکیل و جریمه شدند.
فرماندار با اشاره به افزایش قیمت نان برای توجه به نانواییها از آنان خواست با این روند در کسب رضایت مردم و پخت نان با کیفیت و رفتار قانونی تلاش کنند.