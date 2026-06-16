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زنبور‌های براکون جایگزین سموم شیمیایی

لرستان از بزرگترین تولیدکنندگان نخود کشور، با اجرای طرح مبارزه بیولوژیک گام بلندی در تولید محصول سالم برداشت. در این طرح زنبور‌های براکون با نابودی طبیعی لارو آفات جایگزین سمپاشی‌های پرهزینه و مضر شیمیایی شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۱۹:۲۷
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برچسب ها: زنبور براکون ، مبارزه بیولوژیک ، مبارزه با آفات گیاهی
 