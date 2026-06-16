حمایت قاطع مردم از منافع ملی و نیروهای مسلح در جریان ۱۰۷ شب مقاومت در برابر فشارها، بار دیگر انسجام و همبستگی ایرانیان را به تصویر کشید و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک ایران؛ پیروز میدان. ۱۰۷ شب مقاومت و همبستگی ملی در برابر فشار‌ها و تهدیدها، نشان داد حمایت از ایران و منافع ملی، خواست مشترک همه ایرانیان است. همراهی مردم با نیرو‌های مسلح و دستگاه دیپلماسی، تصویری روشن از وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشت؛ سرمایه‌ای که دشمن متوهم را ناکام گذاشت و ایران را در موضع برتر قرار داد.