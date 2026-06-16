به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال و کادر فنی او برای برگزاری نخستین اردو در سال جاری ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواندند.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است؛

حسین طیبی، سالار آقاپور، مهدی اسدشیر، مسعود یوسف، مهدی کریمی، حسین سبزی، مهدی مهدی‌خانی، باقری محمدی، مهدی رستمی‌ها، محمدحسین بازیار، امیرحسین دهقانی، نوید آذری، علی اکرمی، بهروز عظیمی، امیرحمزه صدیق‌زاده، یاسر کرمی، سعید ممبنی، امیرحسین داودی، سجاد یوسف‌خواه، عباس علیپور

این اردو ۱۰ تا ۱۷ تیر در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.