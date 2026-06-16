رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از تلاش آتش نشانان برای نجات جان ۲ سرنشین اتوبوس که پس از تصادف در خودرو محبوس شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی گفت: در پی گزارش حادثه تصادف یک اتوبوس با کامیون امروز در جاده شهر صنعتی رشت به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی، ۳ آتش نشان با یک خودروی نجات از ایستگاه شماره ۱۰ آتش نشانی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تیم نجات آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه، خانم ۳۲ ساله و مردی ۵۵ ساله را که در اتوبوس محبوس شده بودند، با استفاده از تجهیزات نجات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خارج کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی برخورد شدید خودروی اتوبوس و کامیون، ۱۲ سرنشین این اتوبوس که از ناحیه دست، پا و صورت مصدوم شده بودند پس از اقدامات درمانی اولیه از سوی نیرو‌های اورژانس، به بیمارستانی پورسینای رشت منتقل شدند.

کارشناسان در حال بررسی علت حادثه هستند.