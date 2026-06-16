به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، لیلا عطازاده با بیان اینکه گوجه در فصل بهار و پاییز در گچساران کشت شده گفت: امسال ۳۸۰ هکتار گوجه فرنگی بهاره در مزارع گچساران کشت شده است.

وی میانگین برداشت از هر هکتار را ۶۵ تن گوجه بیان کرد و افزود: پیش بینی می شود حدود ۲۵ هزار تن گوجه فرنگی برداشت و روانه بازار شود.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: محصول برداشتی علاوه بر تامین نیاز استان به سراسر کشور هم ارسال می شود.

عطازاده ادامه داد: کار برداشت تا نیمه دوم تیرماه ادامه دارد.