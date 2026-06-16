انسداد راههای عشایری آبدانان در پی بارشهای تندری
بارشهای تندری امسال در آبدانان موجب قطع ارتباط بیش از ۱۵ خانوار عشایری در مناطق طلور و چمکبود شد، عملیات بازگشایی مسیرها توسط امور عشایری در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام
؛ بارندگیهای تندری امسال در شهرستان آبدانان سبب انسداد راه ارتباطی بیش از ۱۵ خانوار عشایری در مناطق طلور و چمکبود شد.
در پی این وضعیت، امور عشایری شهرستان آبدانان با استفاده از ادوات و ماشینآلات خود عملیات بازگشایی و ترمیم راههای عشایری را آغاز کرده است.
«نوروزی» مدیر امور عشایری شهرستان آبدانان، با اشاره به گستردگی شبکه راههای عشایری در این شهرستان اظهار داشت: آبدانان دارای ۴۷۰ کیلومتر راه عشایری است که بر اثر بارندگیهای امسال حدود ۶۰ درصد آن دچار تخریب شده است.
وی افزود: عملیات بازگشایی راههای عشایری حدود یک ماه است در حال اجراست و تاکنون نزدیک به ۹۰ درصد مسیرها بازگشایی شده است.
به گفته وی، این مسیرها شامل مناطق بانگنبد، شلت، وچکبودهای علیا و سفلی، ژیور، گلگل، چمکبود و سایر مناطق عشایری شهرستان است.
مدیر امور عشایری آبدانان ادامه داد: علاوه بر مرمت و بهسازی راههای عشایری، بازگشایی راههای بین مزارع نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود باقیمانده مسیرهای مسدود نیز در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شود.