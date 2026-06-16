برخلاف تصورات عمومی، هوش مصنوعی با حذف کار‌های تکراری، ارزش مهارت‌های نرم مانند خلاقیت، رهبری و تصمیم‌گیری را در بین انسان‌ها حتی در مشاغل سطح پایین افزایش داده است.

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در مسیر اول، متخصصانی قرار دارند که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، بهره‌وری خود را افزایش داده و اکنون بیش از هر زمان دیگری بر قضاوت‌های انسانی و نوآوری تمرکز می‌کنند؛ رویکردی که منجر به رشد چشمگیر دستمزد‌ها در این حوزه‌ها شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از گزارش شرکت بین‌المللی پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (پی‌دبلیو‌سی) ، تحلیل بیش از یک میلیارد آگهی شغلی در سراسر جهان نشان می‌دهد که بازار کار در حال تقسیم شدن به دو مسیر متفاوت است.در مسیر اول، متخصصانی قرار دارند که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، بهره‌وری خود را افزایش داده و اکنون بیش از هر زمان دیگری بر قضاوت‌های انسانی و نوآوری تمرکز می‌کنند؛ رویکردی که منجر به رشد چشمگیر دستمزد‌ها در این حوزه‌ها شده است.

در مقابل، مشاغل ساده و پشتیبانی نیز با کمک ابزار‌های هوش مصنوعی «دموکراتیزه» شده و امکان ورود افراد غیرمتخصص به این حوزه‌ها فراهم شده است.

نکته قابل توجه در این گزارش، تغییر ماهیت مشاغل سطح ورودی (جونیور) است؛ به‌طوری‌که تقاضا برای مهارت‌های سطح بالا مانند رهبری در این رده‌های شغلی، هفت برابر گذشته شده است.

این داده‌ها تأکید می‌کنند که هوش مصنوعی نه برای حذف انسان، بلکه برای ارتقای جایگاه مهارت‌های منحصر‌به‌فرد انسانی در قلب سازمان‌ها به میدان آمده است.