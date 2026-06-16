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به مناسبت آغاز ماه محرم و عزای حسینی آشپزخانه اطعام و احسان حسینی مراکز نیکوکاری و تشکلهای مردمی آذربایجان غربی در ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت آغاز ماه محرم و عزای حسینی آشپزخانه اطعام و احسان حسینی مراکز نیکوکاری و تشکل های مردمی آذربایجان غربی در ارومیه افتتاح شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره آذربایجانغربی در این خصوص گفت: طرح اطعام حسینی با مشارکت تمامی ۳۰۰ پایگاه ومرکز نیکوکاری، مراکز خیریه، حسینیه ها وموکبها اجرا میشود.
مهرداد محمدزاده علمداری در ادامه گفت: در این طرح تلاش می شود در ماههای محرم و صفر حدود ۷۰۰ هزار وعده غذای گرم طبخ و بین نیازمندان استان توزیع شود.
وی در خصوص طرح احسان حسینی نیز گفت: در این طرح تلاش خواهیم کرد برای ۲۶ هزار دانش آموز نیازمند نوشت افزار و بسته های آموزشی تهیه وتوزیع شود.
به گفته محمدزاده علمداری در این طرح برای ۲۳ هزار فرزندان ایتام ومحسنین حامی یابی خواهد شد.