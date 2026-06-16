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فرماندار شمیرانات با هشدار نسبت به چالشهای محیطزیستی در مناطق گردشگری این شهرستان تأکید کرد: مدیریت پسماند در شمیرانات به دلیل تراز بالای حضور گردشگران، فراتر از توان محلی است و نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی بالادستی و مدیریت شهری پایتخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست کارگروههای مدیریت پسماند و کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری شهرستان روز سه شنبه به ریاست حسین توکلی کجانی، فرماندار شمیرانات برگزار شد که در این جلسه ضمن بررسی چالشهای محیط زیستی شمال پایتخت، بر ضرورت ساماندهی فوری وضعیت پسماند و پیشگیری از تهدیدات احتمالی برای منابع آب آشامیدنی منطقه تأکید شد.
فرماندار شمیرانات با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و حضور گسترده گردشگران، اظهار کرد: مدیریت پسماند در شمیرانات یک وظیفه فرابخشی است. برای حفاظت از منابع پایدار آب آشامیدنی تهران که از این منطقه تغذیه میشود، ضرورت دارد سازمان و نهادهای مسئول در مدیریت پسماند، حمایتهای لازم را از زیرساختهای این شهرستان به عمل آورند.
توکلی با تأکید بر لزوم ارتقای سطح خدمات در مناطق ییلاقی، افزود: شهرداران و دهیاران مکلفند در جمعآوری پسماندهای ساختمانی و خانگی با جدیت عمل کنند. همچنین با معضل پسماندسوزی که آسیب جدی به محیطزیست وارد میکند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی از دهیاران خواست با اطلاعرسانی مستمر به مالکان ویلاها، آنها را نسبت به مسئولیتهای حقوقی و زیستمحیطیشان آگاه سازند.
فرماندار شمیرانات در خصوص فاضلاب روستاهای شمیرانات خاطرنشان کرد: پروندههای زیستمحیطی با حساسیت ویژه در حال پیگیری است. هیأت بازدید تخصصی جهت بررسی دقیق وضعیت تشکیل شده و در صورت احراز هرگونه تخلف، موضوع طبق قانون جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
این مسئول با اشاره به ضرورت ساماندهی حیوانات بلاصاحب نیز گفت: متأسفانه آمار حیوانگزیدگی از استانداردهای سلامت فراتر رفته است که نیازمند برنامهریزی واحد و یکپارچه است.
توکلی از شهرداریها و دهیاریها خواست با انعقاد قراردادهای هدفمند و استفاده از توان پیمانکاران متخصص، طرح جامع ساماندهی را با نظارت مستمر اجرایی کنند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاههای مسئول، بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیندهای اجرایی و قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران تأکید کرد و یادآور شد: شفافیت در عملکرد و نظارت فنی دقیق، اصل اساسی در مدیریت هزینههای عمومی است و فرمانداری بر حسن اجرای این امور نظارت کامل خواهد داشت.