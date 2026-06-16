راهاندازی دومین مرکز سراج در درهشهر
دومین مرکز سراج استان ایلام با هدف ارتقای شاخصهای سلامت روانی و اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی و رایگان در شهرستان درهشهر راهاندازی شد.
«نیکونهاد» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در حاشیه راهاندازی این مرکز اظهار داشت: کلیه خدمات تخصصی روانی و حمایتهای اجتماعی در این مرکز بهصورت رایگان به شهروندان مناطق روستایی و شهری ارائه میشود.
وی افزود: هدف از راهاندازی این مرکز، کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای شاخصهای سلامت روحی و روانی و افزایش تابآوری اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه است.
به گفته وی، ارائه خدمات یکپارچه و در دسترس به مردم از مهمترین رویکردهای مراکز سراج در سطح استان به شمار میرود.