دومین مرکز سراج استان ایلام با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی و رایگان در شهرستان دره‌شهر راه‌اندازی شد.

خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام به گزارش؛‌ دومین مرکز سراج استان ایلام با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت مردم در شهرستان دره‌شهر به بهره‌برداری رسید.

«نیکونهاد» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در حاشیه راه‌اندازی این مرکز اظهار داشت: کلیه خدمات تخصصی روانی و حمایت‌های اجتماعی در این مرکز به‌صورت رایگان به شهروندان مناطق روستایی و شهری ارائه می‌شود.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی این مرکز، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای شاخص‌های سلامت روحی و روانی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه است.

به گفته وی، ارائه خدمات یکپارچه و در دسترس به مردم از مهم‌ترین رویکرد‌های مراکز سراج در سطح استان به شمار می‌رود.