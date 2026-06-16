پخش زنده
امروز: -
پیکر استاد بهروز رضوی، پیشکسوت برجسته رادیو و تلویزیون، صبح چهارشنبه با حضور اهالی فرهنگ و هنر از مقابل مسجد بلال سازمان صدا و سیما به سمت قطعه هنرمندان بهشتزهرا (س) بدرقه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زندهیاد بهروز رضوی، هنرمند نامآشنای عرصه رسانه، شامگاه ۲۴ خرداد در سن ۷۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.
در همین راستا، حسن همایی، گوینده رادیو و از دوستان نزدیک این استاد فقید، با حضور در استودیوی شبکه خبر، به تبیین ابعاد شخصیتی و هنری وی پرداخت.
همایی در ابتدای سخنان خود، بهروز رضوی را فراتر از یک هنرمند دانست و تصریح کرد: وقتی نام بهروز رضوی را میشنوم، فارغ از آن صدای فاخر و اجراهای درخشان، یاد انسانی میافتم که با دیگران تفاوت داشت.
او تنها یک هنرمند نبود، بلکه نشست و برخاستش با شاگردان و همکارانش، خود درس زندگی بود.
این گوینده رادیو با اشاره به ویژگیهای اخلاقی استاد فقید گفت: ما از ایشان درسهای بسیاری نظیر مهربانی، مردمداری و فروتنی آموختیم.
او بسیار باسواد بود و همواره به ما سفارش میکرد متنی را که نسبت به آن شناخت نداریم یا مفهومش را درک نمیکنیم، هرگز نخوانیم.
همایی در ادامه به گستره فعالیتهای هنری رضوی اشاره کرد و افزود: زندهیاد رضوی در حوزههای متعددی همچون صداپیشگی، مجریگری رادیو و تلویزیون، بازیگری و ترانهسرایی فعالیت داشت؛ با این حال، تمرکز اصلی خود را بر هنر صدا گذاشته بود و هر متنی را برای خواندن نمیپذیرفت.
به گفته همایی، استاد با صدای خود به آثار ارزشمندی همچون ترجمه قرآن کریم، نامهها و حکمتهای حضرت علی (ع) در نهجالبلاغه، دیوان حافظ شیرازی، شاهنامه و اشعار زندهیاد حسین منزوی و دیگر شاعران متقدم و متأخر، جان بخشید.
وی در خصوص تسلط استاد رضوی بر امر نگارش گفت: او کار خود را با مطبوعات و نوشتن آغاز کرد و در این زمینه نیز بسیار خوش درخشید.
او حتی متنهای اختصاصی خود در رادیو را شخصاً به رشته تحریر درمیآورد. همایی درباره دلیل تمرکز رضوی بر رادیو نیز توضیح داد: او رادیو را بسیار دوست داشت و آثار درخشانش در رادیو فرهنگ، بهویژه برنامه «کتاب شب» که یکی از طولانیترین و ماندگارترین برنامههای رادیویی است، گواهی بر این عشق و دلبستگی است.
این گوینده پیشکسوت در بخش دیگری از صحبتهای خود به میراث معنوی و اجتماعی استاد اشاره کرد و گفت: بهجز آثار هنری، او کار عجیبی را در برنامه «یکشنبه سبز» با تهیهکنندگی فرهنگ جولایی در استان البرز انجام داد که منجر به نجات بسیاری از باغات از خطر تخریب و نابودی شد.
این فعالیتها در کنار ترجمه آیات قرآن و تجربیاتی که به شاگردانش منتقل کرد، سالها زنده و الهامبخش خواهد بود.
حسن همایی در پایان، پیرامون موضوع بازتولید صدای گویندگانی نظیر بهروز رضوی و منوچهر والیزاده توسط هوش مصنوعی گفت: این اتفاق اگرچه از نظر فنی امکانپذیر است، اما خروجی آن فاقد گرما و روح صدای انسانی است.
علاقه مندان با کپی لینک زیر در یکی از پیام رسانهای اجتماعی می توانند این برنامه را تماشا کنند.
https://telewebion.ir/episode/0x16c5df1b