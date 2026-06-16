به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این اطلاعیه با تسلیت فرا رسیدن ایام محرم حسینی، ماه عزا و ماتم اهل بیت علیهم‌السلام، اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص اتخاذ تدابیر ویژه آموزشی جهت حضور گسترده و باشکوه دانشگاهیان علوم پزشکی کشور در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با عنایت به تقارن زمان برگزاری برخی از آزمون‌های کشوری علوم پزشکی با مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب و درخواست‌های مکرر داوطلبان برای تسهیل شرکت در مراسم مذکور، تصمیمات جدید اتخاذ شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت به شرح ذیل اعلام می‌شود.

در این اطلاعیه ابراز امیدواری شده است که با اتخاذ تمهیدات آموزشی لازم جهت تسهیل حضور دانشگاهیان علوم پزشکی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، شاهد مشارکت گسترده جامعه دانشگاهی در این مراسم و در عین حال استمرار مطلوب فعالیت‌های آموزشی و علمی کشور که در وزارت بهداشت توأم با ارائه خدمت به آحاد جامعه است، باشیم.

تغییرات اعمال شده در تقویم برگزاری آزمون‌های کشوری سال ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

- آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور که مقرر بود تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شود، به ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ موکول شد.

- آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری از تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ به ۲۵ تیرماه جاری منتقل شد.

- پنجاه وسومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از تاریخ ۲۵ تیرماه جاری به اول مردادماه ۱۴۰۵ موکول شد.

- آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی با یک هفته تأخیر در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

- آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی از تاریخ ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ منتقل شدند.

- آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی از ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ به ۱۳ شهریورماه جاری منتقل شد.

همچنین بر اساس بخش‌نامه دیگری که روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه جاری به دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای دستیار تخصصی ابلاغ شده است، با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و نیز تسهیل امور آموزشی دستیاران رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی، آخرین تصمیمات متخذه در کمیسیون موارد خاص در مورد آزمون‌های ارتقا و گواهینامه تخصصی سال ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

۱- کلیه دستیارانی که دارای کسر دوره آموزشی به هر دلیل (پذیرش تکمیل ظرفیت، استفاده از مرخصی‌های استعلاجی، بدون مزایا تغییر رشته، انتقال...) بوده، مشروط به پایان دوره آموزشی دستیاری تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ مجاز به شرکت در دو ارتقا در یک سال (ما قبل آخر و گواهینامه تخصصی) و گواهینامه تخصصی هستند.

۲- با دو ارتقا در یک سال مجدد کلیه دستیاران رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی مشروط به موافقت و معرفی کتبی گروه آموزشی و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ضمن رعایت کلیه مصوبات و مقررات موجود و عدم کسر طول دوره موافقت گردید.

۳- با سه ارتقا در یک سال دستیاران رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی در صورت موافقت و معرفی کتبی گروه آموزشی مربوطه و دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل مشروط به طی برنامه آموزشی مصوب رشته تخصصی ذیربط به طور کامل توسط دستیار و نیز عدم کسر طول دوره آموزشی موافقت شد.

۴- دستیاران واجد شرایط شرکت در دو ارتقا ما قبل آخر و گواهینامه تخصصی مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی (شهریور ماه سال ۱۴۰۵) به جایگزینی آزمون ارتقا ما قبل آخر (مرداد ماه سال ۱۴۰۵) خواهند بود؛ اما در صورتی که در آزمون ارتقا (مردادماه سال ۱۴۰۵) شرکت نموده و در ارتقا ما قبل آخر مردود گردند؛ مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی نخواهند بود.