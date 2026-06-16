پیش بینی ۳۰۰ کارگاه مهارتی برای تابستان کودکان و نوجوانان استان
امسال برنامههای تابستانی کانون پرورش فکری کودکان کهگیلویه و بویراحمد با شعار میمانیم، میخوانیم و میسازیم در چهار محور علمی، هنری، ادبی و فرهنگی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: امسال برنامههای تابستانی کانون با شعار میمانیم، میخوانیم و میسازیم در چهار محور علمی، هنری، ادبی و فرهنگی برگزار میشود.
شهبازی افزود: بیش از ۳۰۰ کارگاه مهارتی، تربیتی و علمی برای تابستان امسال پیشبینی شده است و کودکان و نوجوانان میتوانند بر اساس علاقهمندیهای خود در این دورهها ثبتنام کنند. وی از اضافه شدن پیوست خانواده به برنامههای تابستانی کانون خبر داد و گفت: کارگاههایی نیز برای خانوادهها در نظر گرفته شده است تا والدین بتوانند در حوزههای تربیتی و آموزشی با کانون همکاری و همفکری بیشتری داشته باشند. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به هزینه دورهها افزود: بخشی از خدمات برای خانوادههایی که توان مالی کمتری دارند به صورت رایگان ارائه میشود و در سایر دورهها نیز از اساتید برتر با حداقل هزینه استفاده خواهد شد. شهبازی با بیان اینکه هماکنون ۲۵ هزار نفر عضو کانون در سطح استان هستند، گفت: پیشبینی میشود بیش از ۲ هزار نفر در کارگاههای تابستانی امسال شرکت کنند.