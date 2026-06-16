زمین‌های حاصلخیز و پرآب شهرستان سیروان این روزها با تلاش کشاورزان در فصل برداشت گندم، میوه و نشای برنج در منطقه سرابکلان، جلوه‌ای از پویایی و تولید را به نمایش گذاشته‌ است.

خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام به گزارش؛‌ در شهرستان سیروان، زمین‌های حاصلخیز و پرآب این روزها زیر دستان پر تلاش کشاورزان جان می‌گیرند و فصل تازه‌ای از کار و تولید را رقم می‌زنند.

در این منطقه، کشاورزان همزمان با برداشت محصولاتی همچون گندم و انواع میوه، در بخش‌هایی از جمله سرابکلان نیز مشغول نشای برنج هستند؛ فعالیتی که نشان از تنوع و پویایی کشاورزی در این شهرستان دارد.

کشاورزی در سیروان تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به گفته اهالی منطقه، روایتگر تلاش، امید و استمرار زندگی است که با هر خوشه گندم و هر دانه برنج ادامه می‌یابد.