رونق کشاورزی در سیروان؛ زمینهای حاصلخیز در مسیر تولید
زمینهای حاصلخیز و پرآب شهرستان سیروان این روزها با تلاش کشاورزان در فصل برداشت گندم، میوه و نشای برنج در منطقه سرابکلان، جلوهای از پویایی و تولید را به نمایش گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام
؛ در شهرستان سیروان، زمینهای حاصلخیز و پرآب این روزها زیر دستان پر تلاش کشاورزان جان میگیرند و فصل تازهای از کار و تولید را رقم میزنند.
در این منطقه، کشاورزان همزمان با برداشت محصولاتی همچون گندم و انواع میوه، در بخشهایی از جمله سرابکلان نیز مشغول نشای برنج هستند؛ فعالیتی که نشان از تنوع و پویایی کشاورزی در این شهرستان دارد.
کشاورزی در سیروان تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به گفته اهالی منطقه، روایتگر تلاش، امید و استمرار زندگی است که با هر خوشه گندم و هر دانه برنج ادامه مییابد.