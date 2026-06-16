ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: در صورت تکمیل و تجهیزات زیرساخت‌ها در ترکیه، گمرک ایران آمادگی ارائه خدمات ۲۴ ساعته را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با اهتمام ویژه استاندار آذربایجان‌غربی، نشست تخصصی حوزه توسعه مرزی و تجارت بین‌الملل با حضور نمایندگان سرکنسولگری ترکیه در ارومیه و مسئولان استانی در مرز سرو شهرستان ارومیه برگزار شد.

مشاور حوزه مرز استاندار آذربایجان‌غربی پس از بازدید میدانی از مرز سرو به همراه مدیران ارشد ترکیه‌ای و مسئولان گمرک، در این نشست بر تسریع در روند حل مشکلات اداری، کاهش زمان تشریفات ترانزیت، رفع موانع نرم‌افزاری، نصب سیستم اسکن خودرویی جدید و افزایش ساعت کاری مرز تاکید کرد.

امین فرشی خاطرنشان کرد: مرز سرو به دلیل نزدیکی به شهرهای صنعتی ترکیه و به عنوان یک کریدور طلایی صادرات محصولات پتروشیمی، کشاورزی و ساختمانی استان، نقش حیاتی در رونق تجارت منطقه دارد.

سرکنسول ترکیه در ارومیه نیز با استقبال از پیشنهادات جمهوری اسلامی، آمادگی طرف ترکیه‌ای برای نوسازی تجهیزات اسکن کامیون‌ها در سمت خود، رفع مشکلات رانندگان و همکاری‌های پلیسی جهت کاهش توقف کامیون‌ها را اعلام کرد.

جنگجو ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی نیز با ارائه گزارش صادرات ۶ ماهه اول سال و پیشنهادات کاهش ایستایی کامیون‌ها، افزود: با تکمیل پنجره واحد خدمات الکترونیک مرز سرو در طرف ترکیه، گمرک ایران آمادگی راه‌اندازی خدمات ۲۴ ساعته را دارد.

در پایان این نشست مقرر شد که کارگروه ویژه نظارت بر اجرای مصوبات با حضور نماینده سرکنسولگری ترکیه تشکیل و مشکلات ایستایی تریلرها و هزینه‌های خارج از عرف بررسی و رفع شود و تیم‌های فنی گمرکی دو کشور برای ارتقای ساعت کاری به صورت شبانه‌روزی مستقر شوند و موضوع توقف پذیرش کامیون‌ها به دلیل کشف مواد مخدر به طور تخصصی بررسی و مرتفع شده و سازوکارهایی برای احیای بازارچه قدیمی در مرز به منظور کمک به دادوستد پیله‌وران دو طرف در دستورکار قرار گیرد.

هدف اصلی این نشست بررسی و رفع مشکلات زیرساختی و تشریفات گمرکی به منظور توسعه صادرات و تحقق حجم مبادلات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری بود.

مرز رسمی سرو در شهرستان ارومیه یکی از مبادی مهم صادراتی آذربایجان‌غربی است که روزانه بیش از ۱۵۰ دستگاه کامیون حامل کالا به ترکیه از آن تردد کرده و رفع موانع موجود می‌تواند ظرفیت این رقم را تا سه برابر افزایش دهد و این اقدامات نویدبخش توسعه و بهبود روند تجارت مرزی بین ایران و ترکیه در استان است.