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همزمان با نخستین سالگرد شهادت شهید هستهای فریدون عباسی، مراسم گرامیداشت این دانشمند برجسته با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و علاقهمندان در حسینیه هنر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره مردمی فیلم عمار، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه شهید فریدون عباسی و دیگر شهدای هستهای گفت: اهمیت هر علم و دستاوردی را میتوان از نوع مواجهه دوستان و دشمنان با آن سنجید. صنعت هستهای جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله عرصههایی است که دشمنان کشور، از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، همواره تلاش کردهاند مانع پیشرفت آن شوند.
وی افزود: در مقابل، رهبر معظم انقلاب صنعت هستهای را همتراز با مرزهای کشور دانستهاند؛ موضوعی که نشاندهنده اهمیت راهبردی این صنعت در حوزههای مختلف علمی، پزشکی، فناوری و حتی تقویت روحیه عزتخواهی و پیشرفتطلبی ملت ایران است.
آقای صبوری با بیان اینکه نقش شهید عباسی در این مسیر بسیار برجسته و اثرگذار بوده است، گفت: ارزش و اهمیت تلاشهای این شهید و دیگر شهدای هستهای را میتوان از تأثیراتی که در تغییر معادلات علمی و فناوری کشور داشتهاند، درک کرد.
دبیر اجرایی جشنواره عمار درباره مراسم بزرگداشت شهید عباسی نیز گفت: در این برنامه تلاش شد ابعاد مختلف شخصیت علمی و فردی این شهید از طریق سخنرانیها، نمایش تصاویر و فیلمهایی از زندگی و فعالیتهای ایشان و همچنین بازخوانی دیدگاهها و گفتوگوهای شهید برای مخاطبان تبیین شود.
وی افزود: این مراسم تنها به معرفی شخصیت شهید عباسی محدود نبود، بلکه کوشید مجموعهای از رویکردها، تلاشها و چالشهایی را که در مسیر پیشرفت صنعت هستهای کشور وجود داشته برای حاضران بازگو کند.