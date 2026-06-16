به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره مردمی فیلم عمار، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه شهید فریدون عباسی و دیگر شهدای هسته‌ای گفت: اهمیت هر علم و دستاوردی را می‌توان از نوع مواجهه دوستان و دشمنان با آن سنجید. صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله عرصه‌هایی است که دشمنان کشور، از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، همواره تلاش کرده‌اند مانع پیشرفت آن شوند.

وی افزود: در مقابل، رهبر معظم انقلاب صنعت هسته‌ای را هم‌تراز با مرز‌های کشور دانسته‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این صنعت در حوزه‌های مختلف علمی، پزشکی، فناوری و حتی تقویت روحیه عزت‌خواهی و پیشرفت‌طلبی ملت ایران است.

آقای صبوری با بیان اینکه نقش شهید عباسی در این مسیر بسیار برجسته و اثرگذار بوده است، گفت: ارزش و اهمیت تلاش‌های این شهید و دیگر شهدای هسته‌ای را می‌توان از تأثیراتی که در تغییر معادلات علمی و فناوری کشور داشته‌اند، درک کرد.

دبیر اجرایی جشنواره عمار درباره مراسم بزرگداشت شهید عباسی نیز گفت: در این برنامه تلاش شد ابعاد مختلف شخصیت علمی و فردی این شهید از طریق سخنرانی‌ها، نمایش تصاویر و فیلم‌هایی از زندگی و فعالیت‌های ایشان و همچنین بازخوانی دیدگاه‌ها و گفت‌و‌گو‌های شهید برای مخاطبان تبیین شود.

وی افزود: این مراسم تنها به معرفی شخصیت شهید عباسی محدود نبود، بلکه کوشید مجموعه‌ای از رویکردها، تلاش‌ها و چالش‌هایی را که در مسیر پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور وجود داشته برای حاضران بازگو کند.