مسئول مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه با تشریح سیاست‌ها و اولویت‌های محتوایی مبلغان محرم، گفت: شعار محوری محرم امسال، کلام جاودانه حضرت سیدالشهدا (ع) «مثلی لا یبایع مثل یزید» است و مبلغان باید این پیام عزت، مقاومت و ایستادگی را در سراسر کشور تبیین کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملانوری مسئول مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه با اشاره به اهمیت تولید محتوای هدفمند در عرصه تبلیغ دینی، اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در فعالیت‌های تبلیغی، تولید محتوای مناسب و متناسب با نیاز‌های جامعه است. هر اندازه مبلغان در یک مسیر محتوایی منسجم و هدفمند حرکت کنند، تبلیغ اثرگذاری بیشتری خواهد داشت، مخاطبان بیشتری را جذب خواهد کرد و جریان فرهنگی مورد نظر مجموعه‌های تبلیغی نیز بهتر محقق خواهد شد.

* فعالیت کمیته محتوایی قرارگاه «بلاغ مبین»

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه «بلاغ مبین» تصریح کرد: در این قرارگاه، کمیته‌ای با عنوان «کمیته محتوایی» مسئولیت تولید و انتشار محتوای مورد نیاز مبلغان و همچنین مخاطبان آنان را برعهده دارد. این فعالیت با همکاری حدود ۲۰ مجموعه فعال در عرصه تولید محتوا در قم و با محوریت مجتمع تبلیغ انجام می‌شود و بحمدالله روند تولید و انتشار محتوا به‌خوبی در حال پیشرفت است.

* قرآن و اهل‌بیت (ع) محور اصلی تولید محتوا

وی در تشریح سیاست‌های محتوایی گفت: نخستین سیاست ما، محوریت قرآن کریم و معارف اهل‌بیت (ع) در همۀ تولیدات محتوایی است. هر محتوایی که تولید می‌شود باید مستند به قرآن و سنت باشد؛ زیرا اصیل‌ترین و غنی‌ترین منبع محتوای تبلیغی برای مبلغان دین، قرآن کریم و معارف اهل‌بیت (ع) است.

مسئول مجتمع آموزش عالی پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه ادامه داد: توجه ویژه به بیانات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اندیشه‌های امام خمینی (ره) و امام شهید و فرهنگ ایثار و شهادت از اصول مهم در تولید محتوا به شمار می‌رود.

* توجه به اقتضائات روز و حلقه‌های میانی

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری تنوع محتوایی را از دیگر سیاست‌ها دانست و اظهار کرد: مبلغان باید بتوانند محتوا‌های متنوع و جذاب را برای مخاطبان ارائه کنند تا از زوایای مختلف با معارف اسلامی آشنا شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط روز افزود: امروز با شرایط خاصی مواجه هستیم و تولید محتوا باید متناسب با تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور انجام شود.

مسئول مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه توجه به حلقه‌های میانی را از دیگر اولویت‌های محتوایی برشمرد و گفت: معلمان، استادان دانشگاه، دانشگاهیان، بسیجیان، پاسداران، مدیران و دیگر افراد اثرگذار جامعه می‌توانند در کنار مبلغان، نقش مهمی در جهاد تبیین و انتقال مفاهیم فرهنگی ایفا کنند.

* روایت صحیح حوادث؛ رسالت مهم مبلغان

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف مبلغان، فراگیرسازی روایت صحیح، دقیق و حکیمانه از وقایع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری با جنگ روایت‌ها مواجه هستیم و مبلغان باید با تبیین درست حوادث، مانع تحریف واقعیت‌ها شوند.

* «مثلی لا یبایع مثل یزید»؛ شعار محوری محرم امسال

مسئول مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه با اشاره به اولویت‌های تبلیغی ماه محرم گفت: در شرایطی که ملت ایران داغدار شهادت امام امت و جمعی از فرماندهان، نخبگان و مردم عزیز خود است، شعار محوری تولید محتوای دهه نخست محرم، کلام ماندگار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یعنی «مثلی لا یبایع مثل یزید» تعیین شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری افزود: این شعار، پیام عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را در خود دارد و می‌تواند بهترین محور برای تبیین شرایط امروز جامعه باشد.

* جهاد، شهادت، امیدآفرینی و اتحاد ملی؛ محور‌های اصلی تبلیغ

وی با بیان اینکه تبیین جایگاه جهاد و شهادت از مهم‌ترین موضوعات محرم امسال است، اظهار کرد: فرهنگ عاشورا سرشار از درس‌های ایثار، مقاومت و شهادت است و مبلغان باید از این ظرفیت عظیم برای تبیین مقام شهیدان بهره ببرند.

مسئول مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه افزود: نقش امداد‌های الهی در پیروزی مؤمنان، امیدآفرینی و مقابله با یأس، تقویت اتحاد ملی، ولایت‌پذیری، شجاعت در برابر دشمن، تبیین سابقه دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و ترویج فرهنگ عزت و اقتدار اسلامی از دیگر محور‌های مهم تبلیغی محرم امسال است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری تأکید کرد: ملت ایران در برابر دشمنان وحدت و همبستگی کم‌نظیری از خود نشان داده است و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

* مشارکت مردم، صبر و مواسات؛ نیاز امروز جامعه

وی مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف را از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی دانست و گفت: حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار ارزشمند است و باید تقویت شود.

مسئول مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه ادامه داد: صبر و استقامت در شرایط دشوار، اخوت و مواسات اسلامی، حمایت از نیازمندان، فعالیت‌های جهادی و کمک‌های مردمی از موضوعاتی است که باید در محرم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

* هویت دینی و ملی جوانان و نقش زنان در مقاومت

وی تقویت هویت دینی و ملی جوانان و نوجوانان را از دیگر اولویت‌های تبلیغی برشمرد و افزود: نقش زنان در مقاومت، پایداری و عبور از بحران‌ها نیز باید برای جامعه تبیین شود.

مسئول مجتمع آموزش عالی پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه اظهار کرد: شناخت جایگاه رهبری و تبیین شخصیت رهبر معظم انقلاب، توجه به شعار سال و ترویج سنت‌های الهی از دیگر موضوعاتی است که مبلغان باید در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهند.

* تولید روزانه محتوای تخصصی برای مبلغان

مسئول مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه با اشاره به سازوکار تأمین محتوای تبلیغی گفت: محتوا‌های مورد نیاز مبلغان در دو قالب مکتوب و رسانه‌ای تولید می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری افزود: «نشریه الکترونیکی بلاغ مبین» از ابتدای ماه محرم تا سیزدهم محرم و همچنین در دهه پایانی ماه صفر به‌صورت روزانه منتشر می‌شود و شامل مقالات علمی، آموزشی، احکام، پاسخ به شبهات، تحلیل سیاسی روز و محتوا‌های تخصصی مورد نیاز مبلغان است.

وی همچنین از تولید روزانه «نشریه موکب» خبر داد و گفت: این نشریه متناسب با تحولات روز و نیاز‌های فرهنگی جامعه تولید می‌شود و در اختیار مبلغان و فعالان فرهنگی قرار می‌گیرد.

* راه‌اندازی کانال‌های تخصصی «بلاغ مبین»

مسئول مجتمع آموزش عالی پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه با اشاره به توسعه تولیدات رسانه‌ای اظهار کرد: در کنار تولیدات مکتوب، کانال‌های تخصصی متعددی با عنوان «بلاغ مبین» برای اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان، بازاریان و سایر گروه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری افزود: این کانال‌ها به‌صورت مستمر توسط مرکز فضای مجازی حوزه‌های علمیه به‌روزرسانی می‌شود و مبلغان می‌توانند آنها را به مخاطبان خود معرفی کنند.

* تبلیغ چهره‌به‌چهره؛ مؤثرترین ابزار افزایش تاب‌آوری اجتماعی

وی با تأکید بر جایگاه مبلغان در جامعه گفت: اگرچه رسانه‌های جمعی و فضای مجازی نقش مهمی در انتقال پیام دارند، اما هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند جایگزین تبلیغ چهره‌به‌چهره شود.

مسئول مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه تصریح کرد: هنگامی که یک مبلغ دینی با سرمایه اعتماد مردمی در میان مردم حضور پیدا می‌کند و معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) را تبیین می‌کند، اثرگذاری آن بسیار عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود.

* طلاب در خط مقدم جبهه فرهنگی جنگ ترکیبی

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری با اشاره به ماهیت جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز دشمن از ابزار‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی به‌صورت همزمان استفاده می‌کند و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این نبرد، عرصه فرهنگ است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری تصریح کرد: اگر دشمن بتواند باور‌ها و اعتقادات یک ملت را تضعیف کند، امکانات و تجهیزات نیز کارآمدی خود را از دست خواهند داد؛ اما اگر روحیه مقاومت، ایمان و استقامت در جامعه تقویت شود، دشمن راهی برای غلبه بر آن نخواهد داشت.

وی افزود: شکل‌گیری باور‌های مقاومت، جهاد، شهادت، صبر، استقامت و مواسات، محصول فعالیت‌های فرهنگی است و مبلغان دینی در این عرصه نقشی بی‌بدیل دارند.

* عاشورا؛ نمایشگاه بزرگ مقاومت و تاب‌آوری

مسئول مجتمع آموزش عالی پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: نهضت عاشورا مجموعه‌ای کامل از الگو‌های مقاومت، ایثار، جهاد، شهادت، صبر، نقش زنان، جوانان و کودکان در دفاع از حق را در برابر دیدگان جامعه قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری ادامه داد: حتی شیوه‌های نفوذ دشمن، جنگ روانی و راهبرد‌های مقابله با جبهه باطل نیز در واقعه عاشورا قابل مطالعه است؛ از این رو عاشورا را می‌توان نمایشگاه جامع مقاومت و تاب‌آوری در برابر همه ابعاد جنگ شناختی و جنگ ترکیبی دانست.

وی در پایان تأکید کرد: مبلغان باید مسائل روز جامعه را با الهام از مکتب عاشورا تبیین کنند. هر اندازه پیوند میان مسائل امروز و معارف حسینی عمیق‌تر برقرار شود، اثرگذاری پیام تبلیغی نیز بیشتر خواهد شد و جامعه در مسیر عزت، مقاومت، امید و ایستادگی استوارتر گام برخواهد داشت.