حملات توپخانه‌ای و پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع خبری از حملات توپخانه‌ای و پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نقض مجدد آتش‌بس خبر دادند.