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منابع خبری از حملات توپخانهای و پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نقض مجدد آتشبس خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، منابع خبری از آغاز حملات توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند.
بر اساس گزارشهای اولیه، ارتفاعات راهبردی «علی الطاهر» در منطقه نبطیه هدف این تجاوزها قرار گرفته است.
منابع خبری گزارش دادند که دقایقی پیش پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند.
در این حمله، یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی، میدان اصلی شهرک «میفدون» را هدف قرار داد.