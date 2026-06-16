شهروند خبرنگار ۲۶ خرداد

در بسته خبری شهروند خبرنگار بیننده پیام‌ها و تصاویر ارسالی خودتان به پیام رسان های داخلی به شماره تلفن ۰۹۱۷۰۴۰۴۳۳۳ باشید.