شهروند خبرنگار ۲۶ خرداد
در بسته خبری شهروند خبرنگار بیننده پیامها و تصاویر ارسالی خودتان به پیام رسان های داخلی به شماره تلفن ۰۹۱۷۰۴۰۴۳۳۳ باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، شهروندان خبرنگاری با ارسال تصاویری از وضعیت ورود فاضلاب به آب چشمه روستای دروهان شهرستان بویراحمد و رها شدن زباله در شهر چرام، خواستار رسیدگی مسئولان امر شدند.
شهروند خبرنگار، جایی برای دیده شدن مشکلات و شنیده شدن مطالبات مردم است.
برای فیلم برداری گوشی خود را به حالت افقی بگیرید.
تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شماره تلفن ۰۹۱۷۰۴۰۴۳۳۳ در پیامرسانهای داخلی ارسال کنید.