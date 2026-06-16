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با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ره و استاندار آذربایجانغربی روند ارائه خدمات درمانی، وضعیت زیرساختها و نیازهای توسعهای بیمارستان امام رضا علیهالسلام ارومیه ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی امروز به همراه پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه از بخشهای مختلف این مرکز درمانی بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی، وضعیت زیرساختها، نیازهای توسعهای و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفتند.
همچنین در این بازدید بر تسریع روند نوسازی فضاهای درمانی، توسعه زیرساختهای بیمارستانی، تکمیل طرح های عمرانی، بهروزرسانی تجهیزات پزشکی و تقویت ظرفیتهای تخصصی این مرکز تأکید شد.
استاندار آذربایجانغربی و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در جریان این بازدید، ضمن عیادت و گفتوگو با بیماران، روند درمان و کیفیت خدمات ارائه شده را جویا شده و بر ضرورت ارتقای سطح خدمات درمانی و تکریم بیماران تأکید کردند.
همچنین در دیدار با پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان، مسائل و مطالبات کادر درمان مورد بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این بازدید در راستای پیگیری میدانی مسائل حوزه سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و فراهمسازی بسترهای لازم برای توسعه خدمات پزشکی و درمانی در آذربایجانغربی صورت گرفته و بر استمرار حمایت از طرحهای توسعهای مراکز درمانی استان تأکید شد.