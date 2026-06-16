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کشاورزان ابرکوهی با احداث نیروگاههای خورشیدی، هم کشاورزی آنان رونق گرفته و هم درآمدی نصیبشان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ۶۰ کشاورز در ابرکوه با نصب نیروگاههای خورشیدی، هم در مجموع ۲ مگاوات برق تولید کرده و هم مشمول خاموشی پنج ساعته چاههای کشاورزی نمیشوند.
به گفته مدیر برق این شهرستان، در حال حاضر مصرف اوج برق ابرکوه ۵۲ مگاوات است که ۳۲ مگاوات آن از انرژی خورشیدی تامین میشود و این یعنی علاوه بر بخش کشاورزی، دیگر بخشها نیز به احداث نیروگاههای برق خورشیدی روی آوردهاند.
در استان یزد نیز تاکنون بیش از ۱۱ درصد چاههای کشاورزی برق خورشیدی دارند، یعنی از مجموع ۲ هزار و ۲۴۳ چاه آب کشاورزی، ۲۴۳ چاه یا دارای نیروگاه خورشیدی بوده و یا در حال نصب چنین نیروگاههایی هستند.
بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است تا پایان امسال ۱۵ درصد چاههای آب بخش کشاورزی در استان یزد به نیروگاههای خورشیدی مجهز شوند.