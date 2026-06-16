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در نشستی مشترک با هیئت اعزامی از ولایت هِلمَند افغانستان، بر بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری سلامت خراسان جنوبی و توسعه همکاریهای درمانی میان دو طرف تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در نشست مشترک معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاون درمان بیمارستان رازی و هیئت اعزامی از ولایت هلمند افغانستان، بر بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری سلامت استان و توسعه همکاریهای درمانی میان دو طرف تأکید شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به تأکید استاندار بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای حوزه سلامت استان گفت: خراسان جنوبی از زیرساختهای مناسب درمانی، تجهیزات بهروز پزشکی و نیروهای متخصص و توانمند در حوزههای مختلف از جمله قلب و سرطان برخوردار است و میتواند به عنوان یکی از قطبهای ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی ایفای نقش کند.
شریعتی فر افزود: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از جایگاه علمی مطلوبی در کشور برخوردار است و پزشکان و متخصصان برجستهای در این استان مشغول خدمت هستند که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری سلامت به شمار میرود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مهمترین نیاز برای توسعه همکاریهای درمانی را ایجاد ارتباط میان بخش خصوصی دو طرف دانست و گفت: با معرفی کارگزاران و فعالان حوزه سلامت از سوی ولایت هلمند و برقراری ارتباط با کارگزاران فعال خراسان جنوبی، امکان شناسایی و پذیرش بیماران در کوتاهترین زمان فراهم خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت انعقاد تفاهمنامه همکاری میان بخش خصوصی دو طرف تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند زمینهساز آغاز همکاریهای گستردهتر در حوزه درمان و گردشگری سلامت باشد.
در ادامه، موضوع برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای کادر درمان افغانستان نیز مطرح شد که مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مسئولان حوزه سلامت ولایت هلمند درباره سرفصلها و نحوه اجرای این دورهها به تفاهم برسند.
همچنین احداث مرکز درمانی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که بررسی و پیگیری آن از طریق وزارت بهداشت و سایر دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در پایان این نشست، بر آغاز همکاریهای عملیاتی در حوزه گردشگری سلامت، تسهیل روند پذیرش بیماران و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی دو طرف به عنوان نخستین گام توسعه همکاریهای مشترک تأکید شد.