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جایزه بینالمللی داستان ششکلمهای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» با هدف ترویج ادبیات موجز و گسترش گفتوگو درباره ارزشهای انسانی، اکنون به ایستگاه پایانی فراخوان خود نزدیک شده و همچنان پذیرای روایتهای کوتاه نویسندگان ایرانی و غیرایرانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل خانه کتاب و ادبیات ایران، بیش از ۶۰۰۰ اثر ادبی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی از نقاط مختلف جهان به دبیرخانه جایزه بینالمللی داستان ششکلمهای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» ارسال شده است و استقبال گسترده از این جایزه، آن را در جایگاه یک کنش فرهنگی جهانی قرار داده است.
بر اساس آمار دبیرخانه، تاکنون بیش از ۵۰۰۰ اثر به زبان فارسی و بیش از ۱۰۰۰ اثر به زبانهای عربی و انگلیسی از کشورهای مختلف جهان دریافت شده است.
آثار ارسالی از کشورهایی همچون ایتالیا، پاکستان، آمریکا، کنگو، عراق، صربستان، مصر، فیلیپین، الجزایر، لیبی، نیکاراگوئه، مالی، اسپانیا و تونس به دبیرخانه این جایزه رسیده و حضور نویسندگان از پنج قاره جهان، جایزه «مدرسه میناب» را به پلی برای تبادل فرهنگی و روایت مفاهیم انسانی بدل کرده است.
این جایزه به همت خانه کتاب و ادبیات ایران و دفتر ادبیات و زبان فارسی برگزار میشود و بر موضوعاتی، چون «حقوق کودکان»، «صلح»، «وطندوستی» و «امید» تمرکز دارد.
ویژگی متمایز این رقابت، قالب داستان ششکلمهای است؛ قالبی مینیمالیستی که از نویسندگان میخواهد در نهایت ایجاز، روایتی تأثیرگذار و قابل تأویل خلق کنند؛ روایتی که بتواند در ذهن مخاطب امتداد یابد و او را به مشارکت در تکمیل معنا دعوت کند.
مهلت ارسال آثار تا ۳۱ تیر (۱۴۰۵) تعیین شده و هر نویسنده میتواند حداکثر ۶ اثر به دبیرخانه ارسال کند. علاقهمندان برای شرکت در این جایزه میتوانند آثار خود را از طریق رایانامه minab ۱۶۸ prize@gmail.com یا شناسه Minab ۱۶۸ prize@ در پیامرسان بله ارسال کنند.
آثار رسیده به دبیرخانه توسط هیئتی از داوران داخلی و بینالمللی ارزیابی خواهد شد و برگزیدگان در آیین اختتامیه، علاوهبر دریافت تندیس و لوح یادبود، جوایز نقدی نفیسی نیز دریافت خواهند کرد.