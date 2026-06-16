در جلسه ستاد پشتیبانی از جنگ قزوین بر تداوم کمک‌های مردمی و بسیج امکانات برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده و تدارک باشکوه تشییع رهبر شهید تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هفتمین جلسه ستاد پشتیبانی از جنگ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، در این جلسه با اشاره به تلاش‌های تیم دیپلماسی، گفت: با این توافق، ایران به یک پیروزی در برابر دشمن جنایتکار دست یافته و نارضایتی رژیم صهیونیستی از این تفاهم‌نامه، خود نشانه موفقیت جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمن به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده است، افزود: دشمن قابل اعتماد نیست و احتمال جنگ نظامی نیز منتفی نیست. این تفاهم‌نامه تنها یک مرحله از مبارزه با دشمن است و ستاد پشتیبانی از جنگ باید به فعالیت خود ادامه دهد.

در ادامه، آهنگران، مدیر اجرایی ستاد پشتیبانی از جنگ، اعلام کرد: تا ۲۴ خرداد، هشت و نیم میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی برای این ستاد جمع‌آوری شده است.

وی افزود: کمک‌های غیرنقدی شامل برنج، گوشت گرم و اقلام مختلف به ارزش ۴ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال بوده و همچنین یک نفر ۳۰۰ میلیون تومان به حوزه هوافضا کمک کرده است.

آهنگران همچنین از جمع‌آوری ۴۳۱ گرم طلا، ۱۲۳ گرم نقره، یک سکه تمام، دو ربع‌سکه و ۱۰ قطعه زیورآلات در قالب پویش همدلی طلایی خبر داد و گفت: ۲۵۰ گرم از طلای جمع‌آوری‌شده با صلاحدید نماینده ولی‌فقیه در موارد مورد نیاز هزینه می‌شود.

صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز با تقدیر از مشارکت مردم در این ستاد، گفت: همراهی مردمی در کنار نیروهای حاضر در میدان قابل تحسین است و این ستاد باید تداوم داشته باشد.

سردار آتانی، فرمانده سپاه استان قزوین نیز با بیان اینکه وادار شدن آمریکا به گفت‌وگو نشانه قدرت ایران است، گفت: حمایت از لبنان، گسترش کنترل بر تنگه هرمز و خلیج فارس و پشتیبانی از جهادگران، از نشانه‌های قدرت‌نمایی راهبردی ایران است.

وی افزود: در حوزه بازسازی مناطق آسیب‌دیده، ۹۰۰ نیروی جهادی به تهران اعزام شده‌اند و تاکنون سه هزار واحد مسکونی مرمت شده است. همچنین ۸۲ هزار متر شیشه از قزوین به تهران ارسال شده و ۱۰ هزار متر شیشه نیز همراه جهادگران به اصفهان اعزام شده است.

فرمانده سپاه استان خاطرنشان کرد: قزوین در تجمعات مردمی رتبه چهارم را دارد و این استان آماده میزبانی از ۱۴ استان در مراسم تشییع رهبر شهید است.

در پایان این نشست نیز بر ادامه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای ستاد پشتیبانی از جنگ و تداوم این فعالیت‌ها تأکید شد.